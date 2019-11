Rəqqasə Renkanın "İnstagram" paylaşımı bu dəfə də səs küyə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıq-saçıq geyimdə rəqs etdiyi görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb. Paylaşımı 20 mindən çox istifadəçi bəyənib. İzləyicilərin çoxu müsbət rəy bildirsə də, "İki uşaq anasısan" deyə rəy bildirənlər də olub.

Həmin videonu təqdim edirik:

