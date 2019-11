Türkiyənin ATV kanalında yayımlanan "Bir zamanlar çukurova" serialının aktrisası Instagram paylaşımları ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Mətbuat.az bildirir ki, ekran işində Saniyə obrazını canlandıran aktrisa Selin Yeninci açıq-saçıq geyimli fotoları ilə maraq doğurub.

Serialda başı bağlı, kəndli qızı rolunu ifa edən Selinin alt paltarsız, dekolteli fotoları müzakirələrə səbəb olub.(milli.az)

Sözügedən paylaşımları təqdim edirik:

