Əməkdar artist Cabir İmanov həyat yoldaşı Zara İmanova ilə rəqs edərkən görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük xalq artisti Tünzalə Ağayevanın ifasına rəqs ediblər.

Qeyd edək ki, Cabir İmanov ikinci dəfə ailə qurub. Aktyorun ilk evliliyindən iki övladı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.