Koroğlu dairəsi tıxac, sıxlıq və xaos - VİDEO

Ən azı bir dəfə də olsun Koroğlu metro stansiyasının qarşısındamn keçməli olmusunuzsa demək ki, vəziyyətdən siz də xəbərdarsız. Sıxlıq və xaos... Problemi Baku TV araşdırıb

Mətbuat.az bildirir ki, uzun müddətdir ki, Bakıda “Koroğlu” deyilən kabus hökm sürür. Söhbət metronun “Koroğlu” stansiyasının ətrafında yaşanan bərbad vəziyyətdən gedir. Hər gün işə “Koroğlu” metro stansiyasının önündən gedib gələn insanların bir ümumi arzusu var nə vaxtsa buradan rahat nəqliyyat vasitəsi ilə çıxıb getmək. Problemin səbəbini isə hər kəs bir birinin üzərinə atır. Tərəflərsə 20 yanvar , Mərdəkan, ya da Buzovna deyib müştəri gəzən taxsı sürücüləri və onlar üçün yer ayırmadığı iddia olunan Bakı Nəqliyyat Agentliyidir.

Sürücülər dayanacaqların olmamasından şikayətlənir.



"Biz də çörək pulu üçün çıxmışıq, şərait yaradılsın"

"Şərait yaradılsın yer ayırsınlar işləyək".



Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev deyir ki, ərazidə yaşanan nizamsız vəziyyəti qısa zamanda həll etmək mümkün deyil. Amma bu istiqamətdə kompleks tədbirlər görülür.

