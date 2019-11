TIR 20 metr hündürlükdən belə aşdı - ANBAAN VİDEO

Sloveniyanın mərkəzi Lyublyanada magistral yolda sürətlə gələn avtomobil TIR-a çırpılıb. Metbuat.az xəbər verir ki, zərbə nəticəsində yağışdan islanmış yolda idarəetməni itirən TIR 20 metr yüksəklikdəki körpüdən aşıb. Bu hadisə nəzarət kamerasına düşüb. Xoşbəxtlikdən TIR-ın arxasındakı tankerdə yandırıcı maddə olmayıb. Hər iki sürücü yaralanıb. (oxu.az)

