Rusiya Suriyanın Türkiyə ilə sərhədində yerləşən Qamışlı şəhərində hərbi baza qurmağa başladığını açıqlayıb.



Mətbuat.az Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Suriyanın şimalında inşa edilən yeni hərbi obyekt helikopter bazası olacaq.



Hərbi baza hava hücumundan müdafiə kompleksləri ilə mühafizə olunacaq. Artıq bölgəyə üç vertolyotun yerləşdirildiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.