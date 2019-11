ABŞ Prezidenti Donald Tramp türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın fanatı olduğunu etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" nəşri yazıb.



"Mən sizin böyük fanatınızam", - deyə Tramp Ərdoğanla görüşdə bildirib.



Öz növbəsində, Türkiyə lideri həmkarı ilə görüşməkdən məmnun olduğunu söyləyərək, Trampı "əziz dost" adlandırıb.



Qeyd edək ki, ötən gün iki ölkənin liderləri Ağ Evdə görüşüb və birgə mətbuat konfransı keçiriblər.

