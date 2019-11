Şəmkir rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Çaparlı kəndi ərazisində rayon sakinləri R.Məhərrəmovun və A.Məhərrəmovun idarə etdikləri “VAZ-2107” markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə R.Məhərrəmovun avtomobilində olan sərnişini - atası Rəhim hadisə yerində ölüb.



Hadisə ilə bağlı Şəmkir Rayon Polis Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

