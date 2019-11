Tbilisinin mərkəzində etiraz aksiyası keçirilib

Gürcüstan parlamentində proporsional seçki sisteminə keçidi nəzərdə tutan qanun layihəsinin qəbul edilməməsi etiraz aksiyalarının başlamasına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Tbilisinin mərkəzində, Gürcüstan parlamentinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilir. Nümayiş iştirakçılarının sayı artmaqdadır. Etirazçılar Rustaveli prospektində yolun hərəkət hissəsini bağlayıblar.



"Biz vətəndaş itaətsizliyinə başlayacağıq və bu insanları siyasi zibilliyə atacağıq. Həm “Gürcü arzusu, həm də Bidzina İvanişvili getmək məcburiyyətində qalacaq ”, - deyə aksiya fəallardan biri Dmitri Bidzinaşvili bildirib.

