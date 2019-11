İlham Əliyev bu şəxslərlə bağlı SƏRƏNCAM İMZALADI

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan–Rusiya mədəni əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində xidmətləri olan mədəniyyət xadimlərinə fəxri adların verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xidmətlərinə görə Rusiya Federasiyasının aşağıdakı mədəniyyət xadimlərinə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilir:

"Əməkdar incəsənət xadimi"

Maqomedov Cambulat Musayeviç

"Əməkdar artist"

Hacıyeva Fatimə Taqirovna

Xadulayev Mutay Xadulayeviç.

