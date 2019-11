Dörd hakimə töhmət verildi, biri işdən çıxarıldı

Qanunvericiliyin kobudcasına pozulmasına, süründürməçilik və digər neqativ hallara yol verdiklərinə görə 4 məhkəmə hakiminə töhmət verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Məhkəmə-Hüquq Şurasının noyabrın 14-də keçirilən iclasında məlumat verilib.



Qeyd olunub ki, Etik Davranış Kodeksinin tələblərinin pozulmasına və hakim adına ləkə gətirən hərəkətlərə yol verdiyinə görə Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin hakimi Ramil Həsənovun hakimlik səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilib, 2 hakim barədə intizam icraatları başlanılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.