Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı aktrisa Nəsrin Cavadzadə "Alem" jurnalının yeni nömrəsinə çəkilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi qısa ətəklə obyektivlərin qarşısına keçərək, bir-birindən cazibədar pozlar verib.

Çəkilişlər istehsal fabrikində həyata keçirilib.

