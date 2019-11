21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıtdakı “Kapital Bank Arena”da Lixtenşteyn yığması ilə qarşılaşan millimiz 1:0 hesablı qələbə qazanıb. U-21-in heyətində 65-ci dəqiqədə Barış Ekincier fərqlənib.



