Şair Şamxal Rüstəm vəfat edib.



Bu barədə jurnalist Tural Turan öz "Facebook” səhifəsində məlumat verib.



"İndicə üzücü xəbər aldım. Məni ilk dəfə mətbuatda çap edən adam - ən ağır kədərləri ən şirin bozax (xalq) dili ilə ifadə edən Şamxal Rüstəm dünyasını dəyişib.



Son evi işıqlı olsun! Şəmkir torpağı böyük söz adamını itirdi...”, - deyə o, qeyd edib.



Xatırladaq ki, şair son illər ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi.

