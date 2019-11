Futbol üzrə Türkiyə milli komandası 2020-ci il Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ay-ulduzlular" buna seçmə mərhələdə H qrupunun 9-cu tur qarşılaşmasında İslandiya ilə ev heç-heçəsi sayəsində nail olub.

İslandiyadakı "Türk Telekom Arena"da təşkil olunmuş qarşılaşma qolsuz yekunlaşıb. Bu nəticədən sonra xallarını 20-yə çatdıran Şenol Günəşin baş məşqçi olduğu kollektiv qrupda ilk 2 pillədən birini təmin edib.

