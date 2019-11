Bakıda baş vermiş yanğında xəsarət alanların ADLARI

Bakıda hündürmərtəbəli binada baş vermiş yanğın zamanı xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə nəticəsində 11 nəfər xəsarət alıb.

- 1965-ci il təvəllüdlü Salmanova Şəfəq Şabəddin qızı, onun bacısı

- 1968-ci il təvəllüdlü İsmayılova Şəlalə Şabəddin qızı, 32 yaşlı Əliyev Zaur Arzuman oğlu, onun həyat yoldaşı

- 1987-ci il təvəllüdlü Əliyeva Səbinə Asif qızı, onların övladları

- 2013-cü il təvəllüdlü Ayan Əliyeva

- 2016-cı il təvəllüdlü Aliyə Əliyeva və 2018-ci il təvəllüdlü Asim Əliyev

- 33 yaşlı Tağıyeva Sevinc Əbilfəz qızı, onun övladları

- 2008-ci il təvəllüdlü Tağıyev Əhməd Rəşad oğlu

- 2014-cü il təvəllüdlü Tağıyeva Elay Rəşad qızı və S.Tağıyevanın anası, Nağıyeva Kifayət Qəşəng qızıdır.

Yaralıar 1 saylı Xəstəxananın Toksikologiya şöbəsinə yerləşdirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.