Facebook" və "Twitter"ə rəqib olacaq yeni sosial şəbəkə fəaliyyətə başlayıb.



Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" məlumat yayıb.



"WT: Social" adlandırılan şəbəkənin təsisçisi Cimmi Uelsdir. "Wikipedia"nın da həmtəsisçisi olan Uels bildirib ki, hazırda layihə istifadəçilərin kiçik qrupunun ianələri hesabına fəaliyyət göstərir.



Hazırda 50 min istifadəçisi olan sosial şəbəkədə istənilən xəbər və məlumatları paylaşmaq mümkündür.

