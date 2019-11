Putin Zelenski ilə görüşmək istəmir

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Normand dördlüyü" sammitindən əvvəl Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ilə görüşmək niyyətində olmadığını bildirib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Putin Braziliyada BRICS sammitinin başa çatması ilə əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, danışıqlar nəticəsiz qala bilər. Nə Zelenski, nə də özü bunda maraqlı deyil.



"Biz hansısa nəticələr çıxarmalıyıq. Zelenski ilə telefonla danışırıq, amma bəzi həll yollarını tapmalıyıq", - deyə Rusiya Prezidenti əlavə edib.



Putin deyib ki, "Normand formatı" çərçivəsində görüş mümkündür. Hazırda başqa bir mexanizm yoxdur, buna görə də Rusiya bu variantın qorunub saxlanılmasının tərəfdarıdır.



Qeyd edək ki, daha əvvəl Qazaxıstanın birinci Prezidenti Nursultan Nazarbayev Putin-Zelenski görüşünün təşkili ilə bağlı təklif irəli sürmüşdü.(azvision)

