Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyə yığması İslandiya ilə 0:0-lıq bərabərliyə imza ataraq AÇ-nin final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, qarşılaşmanı izləyənlər arasında Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan da olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.