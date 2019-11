Bu gündən mənzillərə istilik veriləcək

“Azəristiliktəchizat” ASC bu gündən başlayaraq mənzillərə, təhsil və səhiyyə müəssisələrinə, digər sosial obyektlərə istilik verəcək.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bununla da ölkədə istilik mövsümünə start veriləcək.

Xatırladaq ki, 2005-2019-cu illərdə Azərbaycanda 170 istilik mənbəyi yaradılıb, 109 köhnə tipli qazanxana müasirləşdirilib, 57 istilik məntəqəsi müasir qazanxanaya çevrilib, 300-ə yaxın qazlaşma layihəsi icra edilib, 1900-dən artıq yaşayış binasında, 400-dən artıq təhsil və səhiyə müəssisələrində istilik sistemi bərpa edilib. Ümumilikdə, bu illər ərzində 2700-dən artıq istilik təhcizatı sistemi ilə bağlı layihələr icra olunub. Bunun nəticəsidir ki, bu gün Bakı şəhəri və respublikanın regionlarında 600-ə yaxın qazanxana istismar edilməklə 3800 yaşayış binası, 291 məktəb, 150 uşaq baxçası, 159 səhiyyə müəssisəsi və 1300-dən artıq digər sosial obyektlər “Azəristiliktəhcizat” ASC-nin xidmət sahəsinə daxil olmaqla istiliklə təmin edilir.

