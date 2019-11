Mark Eliyahu Bakıda konsert verməyəcək - SƏBƏB

Dünyaca məşhur kamança ifaçısı, bəstəkar Mark Eliyahunun Azərbaycandakı konsertləri ləğv olunub. “Qafqazinfo” xəbər verir ki, bu barədə yəhudi əsilli sənətçi instaqram səhifəsində məlumat yayıb.

Mətbuat.az məlumat verir ki, məşhur sənətçi qeyd edib ki, Bakı, Gəncə və Tbilisidə səhnəyə çıxmayacaq. Buna səbəb onun səhhətində yaranan problemdir.

Konsert isə qeyri-müəyyən bir vaxta təxirə salınıb.

Konsert təşkilatçılarından “Qafqazinfo”ya verilən məlumata görə, Gəncə və Bakı konserti üçün alınan biletlər geri qaytarılır:

“Təəssüflər olsun ki, konsert təxirə düşüb. Yeni bir tarixin müəyyənləşməsi üçün M. Eliyahunun prodüserindən məlumat gözləyirik. Tamaşaçılar “İticket.az”a və Gəncə Filarmoniyasının kassalarına müraciət edərək biletləri qaytara bilərlər”.

