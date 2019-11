Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov beynəlxalq forumda iştirak etmək üçün BƏƏ-yə səfərə gedib.

Mətbuat.az bildirir ki, bu barədə XİN-dən məlumat verilib. Belə ki, Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov 10-cu Sir Bani Yas Forumunda iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfərə yola düşüb.

