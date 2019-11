Mal-qara oğrusu həbs olunub

Gədəbəydə inək oğurlayan şəxs aşkarlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) mətbuat xidmətindən Mətbuat.az-a bildirilib ki, oğurluq etdiyinə görə tutulmuş M.İsmayılovun və A.Tağıyevin ətraflarında Gədəbəy Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onların Gəncə şəhər sakini, əvvəllər məhkum olunmuş S.Cabbarovla birgə 2018-ci ilin avqust ayının 12-də Parakənd kəndinin ərazisində yerləşən otlaq sahəsindən 4 kənd sakininə məxsus, ümumilikdə 15 baş inəyi oğurlamaları da müəyyən edilib.

Davam etdirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri ilə S.Cabbarov da saxlanılıb.

