Bakıda baş verən dəhşətli qəza anı kameraya düşüb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, hadisə Aeroport yolunun Sabunçu körpüsü ərazisində baş verib.

Minik maşını manevr qaydalarını pozaraq iri qabaritli avtomobilin kor bucağına daxil olub. Nəticədə, iri qabaritli maşın onu yolboyu bir neçə metr sürüyüb.

Hadisə nəticəsində sürücü xəsarət alsa da, ölüm halı baş verməyib.(avtosfer.az)

