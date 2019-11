ABŞ senatoru Türkiyəni təhdid etdi

Resbuklikaçı senator Lindsey Qraham Vaşinqtonda jurnalislərə verdiyi açıqlamada "Ağ Ev"də Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə keçirdikləri görüş haqqında danışıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, senator görüşlə bağlı bunları deyib:

"S-400 müqaviləsini həll edə bilməsək və həm bölgə həm də ABŞ üçün təhlükəsiz bölgədə razılaşa bilməsək biz də Təmsilçilər Məclisində keçən sanksiyaların bir versiyasını tətbiq edəcəyik".

Qraham qanun layihəsinin 100 nəfərlik Senatda 95 səs alacağını iddia edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.