Hamilə qadın döyüldü - VİDEO

Hamilə qadın huşunu itirənə qədər döyülüb.

Mətbuat.az bildirir ki, hadisə Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində baş verib.

Tramvayda 41 yaşlı sərxoş kişi hamilə qadını o qədər döyüb ki, qadın huşunu itirərək yıxılıb.

Bu hadisə nəzarət kamerasına düşüb. Qadın xəstəxanaya yerləşdirilib.

Cinayəti törədən polis tərəfindən tutulub.

