"Azərbaycan millisindəki inkişafı görmək olur" - Qaret Beyl

"Hazırda özümü yaxşı hiss edirəm. İnanıram ki, zamanla özümü yaxşı hiss edəcəyəm".

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Uels millisinin futbolçusu Qaret Beyl Bakıda Azərbaycan millisinə qarşı keçirəcəkləri AVRO-2020-nin seçmə oyunundan əvvəl mətbuat konfransında deyib. 30 yaşlı hücumçu bildirib ki, millidə oynamaq həmişə şərəfdir: "Burada olanda çalışıram ki, özümü yaxşı tərəfdən göstərim. Bakıda ilk dəfədir oluram. Azərbaycan millisinin son oyunlarında inkişafı görmək olar, 5 - 10 il əvvəllə müqayisədə fərq var. Rəqib yaxşı təşkilatlanmış komandadır. Bizi qarşıda iki vacib oyun gözləyir".

İspaniyanın "Real Madrid" klubunun formasını geyinən oyunçu komanda yoldaşı Aaron Remsi barədə də danışıb: "Remzinin qayıdışı və bizimlə birgə olacağı çox gözəl haldır. O, böyük komandada çıxış edir. Belə davam etsə, "Yuventus"da möhkəmlənəcək".(report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.