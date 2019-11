Təyyarə qəzaya uğrayacaqdı - İçində baş nazir olub

Bolqarıstanın baş naziri Boyko Borisovun olduğu təyyarə Sofiya hava limanında qəza enişi edib.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, insident naviqasiya sistemindəki qüsurdan qaynaqlanıb.

Təyyarə hava limanına yaxınlaşarkən naviqasiya sistemi tamamilə sıradan çıxıb. Pilotlar sistemi təkrar işə sala bilmədikləri üçün idarəetməni adi rejimə keçirib.

Eniş uğurla başa çatıb, xəsarət alan olmayıb.

Təyyarədə baş nazirlə yanaşı digər hökumət nümayəndələri də olub.(trend)

