Paşinyan narkomandır? - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın ilginc görüntüləri yayılıb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu yaxınlarda lentə alınan kadrlarda Paşinyanın qeyri-adi hərəkətlər etdiyi, həmin vaxt anlaqlı olmadığı görünür. Həyat yoldaşı ilə birlikdə tədbirə qatılan erməni baş nazirin qəribə davranışları geniş müzakirələrə səbəb olub. Onunla bağlı müxtəliq iddilar irəli sürülüb.

Bəzi KİV-lərdə Paşinyanın psixoloji problemlərinin olduğu, həmçinin rəsmi tədbirə sərxoş halda gəldiyi bildirilir. Bir çoxları isə hesab edir ki, insan yalnız narkotik maddənin təsiri altında bu cür əndrabadi hərəkətlər edə bilər.(azvision)

