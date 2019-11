Bu il nə qədər gənc xaricidə təhsil alıb? - SAY

2019-2020-ci tədris ilində Hökumətlərarası Təqaüd proqramları çərçivəsində Azərbaycan vətəndaşlarının xaricdə təhsili Macarıstan, Çin, Rusiya, Latviya, Rumıniya və Qazaxıstan üzrə ayrılan təqaüd yerlərinə əsasən həyata keçirilib.

Təhsil Nazirliyindən Mətbuat.az-a verilən məlumata görə, cari tədris ili üzrə Macarıstanda 200, Çində 37, Rumıniyada 2, Rusiya Federasiyasında 3, Latviyada 13, Qazaxıstanda 4, ümumilikdə isə 259 nəfər xaricdə təhsil almaq hüququ qazanıb.

