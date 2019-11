Övladlarını gizlədən Elnarə Xəlilova: “Bir az səbr edin, görəcəksiz” - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti müsahibi ifaçı Elnarə Xəlilova olub.

Mətbuat.az bildirir ki, sənətçi 4 övlad böyütməyin çətinliklərindən danışıb:

“Övladlarımı özümlə hər yerə aparsam sakit otura bilmərəm. Biri saçımı dartacaq, biri paltarımdan sallanacaq. Bir az səbr edin, qoy böyüsünlər, görəcəksiz”.

