Bakirə olmayan qızlar kişiləri toy gecəsi belə aldadırlarmış - FOTO

Dünyanın ən məşhur onlayn alış-veriş saytı olan Amazonda satışa çıxarılan məhsul narazılıqlara səbəb olub.

Metbuat.az Sputniknews-a istinadla xəbər verir ki, hindistanlıların satışa çıxardığı məhsul sayəsində gəlinlər toy gecəsi ərlərini asanlıqla aldada bilərlər.

Belə ki, içərisində qan rəngində maye olan kapsulları qadınlar intim münasibətdən əvvəl cinsiyyət orqanlarına yerləşdirməklə seks vaxtı özlərini bakirəymiş kimi göstərə bilirlər.

"i-virgin" şirkəti tərəfindən satışa çıxarılan məhsulları saxta bakirəlik qanı adıyla təqdim edirlər.

Məhsulun satışı alıcılar, xüsusən də kişilər tərəfindən narazılıqla qarşılanıb. Onlarla şəxs məhsulun "Amazon"dan yığışdırılmasını tələb edirlər.

(milli.az)

