FHN-in İdman-sağlamlıq mərkəzində sərbəst güləş üzrə çempionat keçirilib - FOTOLAR

FHN-in idman-sağlamlıq mərkəzində sərbəst güləş üzrə çempionat keçirilib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, 13-15 noyabr 2019-cu il tarixlərində fövqəladə hallar nazirliyinin idman-sağlamlıq mərkəzi və fhn işçilərinin həmkarlar ittifaqının birgə təşkilatçılığı ilə nazirliyin əməkdaşları arasında sərbəst güləş üzrə çempionat keçirilib.

yarışıda fhn işçilərinin həmkarlar ittifaqının sədri mehman ismayılov, fhn-in idman-sağlamlıq mərkəzinin rəisi polkovnik füzuli musayev, azərbaycan güləş federasiyasının vitse-prezidenti namiq abdullayev və bir sıra fəxri qonaqlar olub.

çempionatın görüşləri fhn-in idman-sağlamlıq mərkəzinin idman arenasında baş tutub. yarışda nazirliyin 12 qurumundan 110-dan çox idmançı öz qüvvəsini sınayıb. olimpiya sistemi ilə beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq 8 çəki dərəcəsi üzrə keçirilən yarışları beynəlxalq dərəcəli hakim abdul nuruyev və digər hakimlər idarə edib. gərgin idman şəraitində keçən çempionatda:

57 kq çəkidə

i yer murad babayev ( fhn akademiya)

ii yer kənan ibrahimov (dymx)

iii yer elşən mustafayev (mmq)

61 kq çəkidə

i yer rəşid seyidov (xrxx)

ii yer tura nəbiyev (dymx)

iii yer aqşin məmmədov (crm)

iii yer vüsal ağayev ( ttnda)

65 kq çəkidə

i yer azər -şiriyev (crm)

ii yer - səxavət rzayev (mmq)

iii yer- həsən seyidov (dymx)

iii yer- toğrul hacıyev (qrm)

70 kq çəkidə

i yer - cəlal süleymanov (xrxx)

ii yer- elxan nəbiyev (dymx)

iii yer- rüfət ələsgərov (mmq)

iii yer - vüsal yəhyayev (xrxx)

74 kq çəkidə

i yer- tural əkbərov (dymx)

ii yer - rəvan babayev (xrxx)

iii yer - seymur məmmədov (xrxx)

iii yer- elman qasımov (dymx)

86 kq çəkidə

i yer - heydər həsənli (xrxx)

ii yer - şahin cahangirov (mmq)

iii yer - toğrul sabirzadə (xrxx)

iii yer - ramil əsədov (fhn akademiya)

97 kq çəkidə

i yer- camal abdulov (fhn akademiya)

ii yer - seyran yəhyayev (xrxx)

iii yer -səbuhhüseynov i (xrxx)

iii yer - rəşad səfərov (xrxx)

125 kq çəkidə

i yer- yaşar zamanov (dymx)

ii yer - yaşar şükürov (mmq)

iii yer - samir hüseynov (dynx)

iii yer - nərman nağıyev (dsxx)

komanda hesabında isə i yerə xüsusi riskli xilasetmə xidmətinin, ii yerə dövlət yanğından mühafizə xidmətinin, iii yerə isə mülki müdaifə qoşunlarının komandaları layiq görülüblər.

yarışın yekununda fövqəladə hallar nazirliyi işçilərinin həmkarlar ittifaqının sədri mehman ismayılov, idman-sağlamlıq mərkəzinin rəisi polkovnik füzuli musayev və azərbaycan güləş federasiyasının vitse-prezidenti namiq abdullayev çıxış edərək yarışda qalib gələn və fərqlənən idmançıları təbrik edib, onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıblar. natiqlər qarşıdan gələn 17 noyabr – milli dirçəliş günü münasibətilə tədbir iştirakçılarını təbrik edərək, bu tarixi hadisə barədə geniş məlumat veriblər.

