Əməliyyat təliminin son mərhələsi keçirilib

Təlimin son mərhələsində müxtəlif poliqon və təlim mərkəzlərinə çıxarılan birləşmə və hissələr qarşısında qoyulan tapşırıqların yerinə yetirilməsi, o cümlədən atışların praktiki icrası yoxlanılıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.