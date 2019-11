Rusiya qırıcıları İdlibi BOMBALADI

Suriya hava qüvvələri və Rusiya qırıcıları İdlibə zərbələr endirib.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, əməliyyatlar nəticəsində 7 dinc insan həlak olub. Çox sayda yaralı var. Xilasedicilərin səyi nəticəsində 1 nəfər dağıntılar altından sağ çıxarılıb.

Qeyd edək ki, İdlib təhlükəsizlik bölgəsinə daxildir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

