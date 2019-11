Dünyanın ən zəngin insanı məlum oldu

“Microsoft” şirkətinin təsisçisi Bill Qeyts özünə dünyanın “ən zəngin insanı” titulunu qaytara bilib.

Mətbuat.az bildirir ki, bu barədə “Bloomberg” məlumat dərc edib.

Qeyts ən böyük onlayn-reteyleri “Amazon”un rəhbəri Ceff Bezosu ötərək, iki il ərzində ilk dəfə olaraq birinci sıraya yüksəlib.

Agentliyin məlumatına əsasən, hazırda Bill Qeytsin sərvəti 110 milyard dollar qiymətləndirilir, Bezosun isə varidatı təxminən 109 milyard dollar təşkil edir.

Dünyanın ən zəngin insanları siyahısında üçüncü yeri 103 milyard dollarlıq sərvətlə Fransanın LVMH korporasiyasının rəhbəri Bernar Arno tutub.

Qeytsin “ən zəngin insan” titulunu ABŞ Müdafiə Nazirliyi ilə “Microsoft” arasında 10 il müddətinə 10 milyard dollarlıq müqavilə bağladıqdan sonra qaytara bildiyi ehtimal olunur.

