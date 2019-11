Azərbaycan millisi Uelsə qarşı oynayacaq

Azərbaycan yığması bu gün növbəti oyununu keçirəcək.

Mətbuat.az-ın məlumatına görə, Nikola Yurçeviçin baş məşqçisi olduğu milli AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində Uelsə qarşılaşacaq.

Bakıda keçiriləcək matç yığmanın tsikldəki son ev oyunu olacaq. Bu matçın nəticəsindən asılı olmayaraq, sonuncu yeri tutduğu rəsmiləşən yığma ilk qələbə üçün mübarizə aparacaq.

Əvvəlki 6 qarşılaşmada cəmi 1 xal əldə edən N.Yurçeviçin yetirmələri azarkeşlərinə təsəlli kimi uğurlu nəticə bəxş etmək əzmindədir. Qonaqlar üçün də matçın dəyəri yüksəkdir.

Rayan Giqqzin yetirmələri Bakıda xal itirsələr, final mərhələsi şansları qalmayacaq. Bu səbəbdən uelslilər indiyədək uduzmadığı komandamızı yenmək üçün var qüvvəsini meydanda qoyacaq.

Qeyd edək ki, matç saat 21:00-da başlayacaq.

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsi

IX tur

16 noyabr

E qrupu

21:00. Azərbaycan – Uels

Hakimlər: Dəniz Aytekin, Eduard Beitinger, Rafael Foltin, Kristian Dingert (hamısı Almaniya)

Bakı. “Bakcell Arena” stadionu

