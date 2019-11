Çin NATO-nun məhvinə edir? - Pompeodan açıqlama

Çin NATO-ya qarşı kiberhücumlar təşkil edir və alyansın rabitə təhlükəsizliyini pozur.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo deyib.

“Problemlərdən biri də NATO-Çin arasındadır. Bəli, NATO buna görə yaradılmamışdı. Lakin kiberhücumlar coğrafi sərhədlərlə məhdudlaşmır. NATO Çinin onun rabitə təhlükəsizliyini pozmasına qarşıdır”, - deyə Pompeo bildirib.(axar.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.