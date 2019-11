SON DƏQİQƏ: Türkiyədə şəhərlərarası avtobus aşdı - 1 ölü, 37 yaralı var

Türkiyədə dəhşətli avtobus qəzası baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, şəhərlərarası sərnişin avtobusu Aksaray-Ankara yolunda sürücünün sükana nəzarəti itirməsi nəticəsindən aşıb. Qəza nəticəsində ilkin məlumatlara görə, 1 nəfər ölüb, 37 nəfər yaralanıb.

Hadisə yerinə çox sayda təcili yardım maşınları çağırılıb.

