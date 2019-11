ABŞ məni qaçırmaq istədi - Eks-prezident

ABŞ rəhbərliyi köçürülməm üçün təyyarə təklif edəndə məni qaçırmaq istəyirdi.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Boliviyanın keçmiş prezidenti Evo Morales deyib.

Onun sözlərinə görə, ABŞ tərəfi onlarla Boliviyanın Xarici İşlər naziri Karen Lonqarik vasitəsilə əlaqə qurub.

Xatırladaq ki, ölkədə baş verən etirazlardan sonra Evo Morales prezident postundan istefa verərək Meksikaya müraciət etmişdi. Sığınacaq alan keçmiş prezident ölkəsini tərk edərək Meksikaya getmişdi.(axar.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.