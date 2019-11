Məşhur türk aktrisa Bakıda - VİDEO

Türkiyəli aktrisa Demet Özdemir Bakıya gəlib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, onun ölkəmizə gəliş səbəbi isə siması olduğu "Altın kelebek" mükafatlandırma gecəsidir.

Aktrisa bu gün Bakıya gəlib və şəhəri gəzib. Axşam saatlarında isə şəhərin dəbdəbəli klublarından birində Demetin mükafatlandırma gecəsinin siması olması ilə bağlı parti keçirilib.

Partiyə müğənnilər Sevda Yahyayeva, Nura Suri, aktrisalar Oksana Rəsulova, Pərvin Abıyeva və başqaları qatılıb.

Gecənin aparıcısı Nəsib Nur olub.(axşam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.