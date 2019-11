Neslican Tayın heykəli qoyuldu - FOTOLAR

Xəstəlikdən dolayı sol ayağını itirən və dördüncü dəfə xərçəng xəstəliyinə tutulan Neslican Tay 2 ay əvvəl vəfat edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Bodrumda yaşayan bir memar onun xatirəsini yaşatmaq üçün dəmirdən heykəlini yaradıb. O, düzəltdiyi heykəli Bodrum bələdiyyəsinə hədiyyə edib, bələdiyyə isə heykəli bağçada yerləşdirib.

Heykəlin arxasındakı mələk qanadları isə görənləri duyğulandırıb.

