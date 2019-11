Şeyma Subaşı erotik rəqs etdi - VİDEO

Acun İlicalı ilə boşanması ilə diqqət mərkəzində olan model Şeyma Subaşı sosial mediada paylaşımı ilə yenidən gündəmə gəlib.



Mətbuat.az xəbər verir ki, Ş.Subaşı yeni yaratdığı “YouTube” kanalında “direk dansı” edib. O, rəqsi ilə izləyicilərin böyük marağına səbəb olub.



Bütün paylaşmaları ilə mətbuatın diqqət mərkəzində olan Ş.Subaşı yenə də videosu ilə gündəmi zəbt edib. Hətta Ş.Subaşı jurnalistlərə xəbərin başlığını belə paylaşdığı videoya yazıb.



“Flaş, flaş, Şeyma Subaşı “direk dansı” etdi", - deyə yazıb. Həmin video izləmə rekordu qırıb. Görüntüləri təqdim edirik.

