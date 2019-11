İcra başçısının 1-ci müavini istefa verdi

Ağsu rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 1-ci müavini Rasim Novruzov vəzifəsindən azad olunub.

Mətbuat.az bildirir ki, bu barədə İcra Hakimiyyətindən məlumat verilib.

Məlumata görə, icra başçısının 1-ci müavini Rasim Novruzov öz xahişi ilə vəzifəsindən azad edilib.

R.Novruzovun ərizəsi qəbul edilib. Məlumata görə, R.Novruzov səhhəti ilə bağlı vəzifəsindən azad olunmasını xahiş edib.

O həmçinin Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri idi.

Hazırda onun yerinə təyinat yoxdur.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl icra başçısının digər müavini İqbal Mikayılov da istefa verib.

