Azərbaycanın general-polkovnikləri - SİYAHI

General-polkovnik Azərbaycanın güc strukturlarında ən yüksək rütbə sayılır.



Mətbuat.az xəbər verir ki, bu rütbəni ölkənin müdafiə, fövqəladə hallar, daxili işlər nazirləri, o cümlədən baş prokuror, xidmət rəisləri və başqaları daşıyır.



General-polkovnik rütbəsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlarla təyin olunur.



Hazırda vəzifə başında olan və istefaya göndərilən general-polkovnik rütbəsini daşıyan şəxslərin siyahısı belədir:



1. Zakir Həsənov - Müdafiə naziri



2. Nəcməddin Sadıqov - Müdafiə nazirinin 1-ci müavini, Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi



3. Vilayət Eyvazov - Daxili işlər naziri



4. Kəmaləddin Heydərov - Fövqəladə Hallar naziri



5. Elçin Quliyev - Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi



6. Vaqif Axundov - Xüsusi Dövlət Mühafizəsi Xidmətinin rəisi



7. Bəylər Əyyubov - Xüsusi Dövlət Mühafizəsi Xidməti rəisinin 1-ci müavini və Prezidentin Şəxsi Mühafizə İdarəsinin rəisi



8. Zakir Qaralov - Baş prokuror, I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri



9. Fikrət Məmmədov – Ədliyyə naziri, I dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri



10. Mədət Quliyev - Müdafiə sənayesi naziri



11. Ramil Usubov - Prezident yanında Təhlukəsizlik Şurasının katibi



12. Səfər Əbiyev - Eks-müdafiə naziri



13. Aydın Əliyev - Dövlət Gömrük Komitəsinin keçmiş sədri



14. Fazil Məmmədov - I dərəcəli dövlət vergi xidməti müşaviri.



15. Namiq Abbasov - Sabiq milli təhlükəsizlik naziri (1995-2004)



16. Tofiq Ağahüseynov - Böyük Vətən müharibəsi veteranı, Respublika Veteranlar Təşkilatının sədri (SSRİ Silahlı Qüvvələrində general-polkovnik rütbəsi alan ilk azərbaycanlı)



17. Eldar Mahmudov - sabiq milli təhlükəsizlik naziri.(baku.ws)

