İstanbulda atışma: 3 ölü, 1 yaralı - Qatili linç etməyə çalışdılar

İstanbulda bir marketdə hücuma məruz qalan 3 nəfər ölüb, 1 nəfər isə yaralanıb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisənin ardından qatil həbs edilib. O, cinayəti işlədiyi binada tutulub. Məhəllədə yığılan ölənlərin yaxınları isə cinayətkara hücum etməyə çalışıblar. Polis bunun qarşısınıa alıb, bunun üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edilib.

Polis cinayətkarı qorumaq üçün zirehli maşınla aparmaq məcburiyyətindən qalıb. Uzun müddətdən sonra onu hadisə baş verən ərazidən aparmaq mümkün olub.

