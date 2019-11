Hindistan sakini arvadını qumarda uduzub.

Metbuat.az bildirir ki, Binod Kumar Şah adlı qumarbaz arvadı Çanda Devini qumarda yoldaşına uduzub.

Qadın onun qumar yoldaşı ilə getmək istəməyəndə, Şah ona hücum edib.

Devi bununla bağlı polisə müraciət etsə də, onun şikayətinə baxılmayıb.

Şikayətə Devi məhkəməyə müraciət edəndən sonra baxılıb.

Hazırda hadisə araşdırılır.

Devi isə bu hadisədən sonra ərindən ayrılaraq, atası evinə qayıdıb.

