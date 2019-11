APA-nın yaranmasından 15 il ötür

Bu gün "APA-Group"a daxil olan "Azəri-Press" Agentliyinin (APA) yaranmasından 15 il ötür.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azəri-Press" Agentliyi (APA) MMC 2004-cü il yanvarın 8-də Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçib və həmin il noyabrın 16-dan fəaliyyətə başlayıb.

Agentlik Azərbaycan, rus və ingilis dillərində xəbər xidməti göstərir. İnformasiya bloklarında Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni və idman həyatına dair məlumatlar, regionda və dünyada baş verən hadisələrlə bağlı operativ xəbərlər əksini tapır. Bundan başqa, APA ölkədə və dünyada baş verən ictimai-siyasi, mühüm hadisələrlə bağlı analitik yazılar hazırlayır. Operativ, dəqiq, tərəfsiz informasiya siyasəti yürüdən APA dünyanın müxtəlif ölkələrinin aparıcı kütləvi informasiya vasitələri, telekanallar, elektron yayım quruluşları və mətbuat orqanları ilə əməkdaşlıq edir, əldə olunan əməkdaşlıq haqqında razılaşmaya əsasən informasiya mübadiləsi aparır.

Hazırda qurumun tərkibində APA və ONA agentlikləri, APA-Economics, Lent.az, Vesti.az, Kulis.az, Apasport.az saytları və APA TV fəaliyyət göstərir.

Metbuat.az saytı olaraq 15 ilini qeyd edən şirkətin təsisçisi Vüsalə Mahirqızı və kollektivini təbrik edir, onlara peşə fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq.

