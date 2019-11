Allahşükür Paşazadə nəvəsini evləndirir - Bu gün toydur - FOTO

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin ailəsində xoş gün yaşanır.

Mətbuat.az xəbər verir ki, şeyxin böyük qızı Əmanət Paşazadənin oğlu Xanlar ailə həyatı qurur. Toy məclisi bu gün “Böyük Saray” şadlıq sarayında keçiriləcək. Şeyxin nəvəsi Türkiyə vətəndaşı olan xanımla evlənir.

Bir neçə gün öncə isə cütlüyün xınayaxdı mərasimi baş tutub.

Qeyd edək ki, bu gün toyu olacaq Xanların atası, yəni şeyxin kürəkəni Adış Məmmədov isə diplomatik fəaliyyətlə məşğuldur. O, 2018-ci ilin sonlarınadək Azərbaycanın İsveç Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsində çalışıb. (axşam.az)

Allah xoşbəxt eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.