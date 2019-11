Bakıda azyaşlı oğlana təcavüz edənlərdən xəbər var

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində azyaşlıya qarşı seksual hərəkətlər etməkdə təqsirli bilinən Tərlan Mehtiyev, Müslüm Hüseynov, Bahadur Hacıyev və Elnur Soltanovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başlayıb.

Mətbuat.az xəbər verir ki, hakim İradə Həsənzadənin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin anket məlumatları dəqiqləşdirilib.

Məhkəmənin baxış iclası noyabrın 25-nə təyin edilib.

Qeyd edək ki, Bakıda azyaşlı oğlan dörd nəfər tərəfindən seksual xarakterli hərəkətlərə məruz qalıb. Azyaşlının valideynlərinin məsələdən xəbər tutmasından sonra hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət olunub.

Polis əməkdaşlarının əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Tərlan Mehtiyev, Müslüm Hüseynov, Bahadur Hacıyev və Elnur Soltanov saxlanılıb.

Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 150.3.3-cü (seksual xarakterli hərəkətlər, təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə on dörd yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə) maddəsi ilə ittiham verilib.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.